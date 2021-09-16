Культура

Билет на концерт к 800-летию Александра Невского в «Михайловском» можно оплатить «Пушкинской картой»

Концерт классической музыки «Не во имя славы», посвящённый 800-летию святого благоверного князя Александра Невского будет дан в предстоящее воскресенье, 19 сентября в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот вечер — часть большого проекта, посвящённого духовному и героическому подвигу русского полководца и его воинов. Первая составляющая проекта — выставка детских мозаичных работ, которая сейчас развёрнута в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и на площади перед ним.

Более чем часовая музыкальная программа, которую в рамках проекта представят жителям и гостям Пушкиногорья, подготовлена творческим объединением «Лига музыки». На сцену большого концертного зала в музейном НКЦ выйдут именитые музыканты: лауреат всероссийской премии «Casta Diva», лауреат российской национальной премии «Золотая Маска» Татьяна Печникова (сопрано), солистка Центра оперного пения Галины Вишневской Любовь Молина (контральто), солист Государственного академического Большого театра России Николай Ефремов (баритон), доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Валерия Петрова (фортепиано). В их исполнении прозвучат вокальные миниатюры и фрагменты из опер М.И. Глинки, А.П. Бородина, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева и других русских и советских классиков, а также пьесы, написанные на стихи А.С. Пушкина.

Начнут концерт в 16.00. Пройдёт он с неукоснительным соблюдением всех правил, действующих в регионе в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Как отметили в музее, завтра и послезавтра иногородние слушатели ещё могут забронировать место в зрительном зале по телефонам 8 (81146) 2-18-15 и 8 (81146) 2-24-27 в рабочее для сотрудников «Михайловского» время. Важно, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить билет «Пушкинской картой» (на сайте заповедника).