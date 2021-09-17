Культура

Псковичам показали школьные принадлежности из прошлого века

Государственный музей-заповедник «Изборск» показал школьные принадлежности начала XX века, которые хранятся в его фондах. Фотографии опубликованы в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Государственного музея-заповедника «Изборск» в соцсети «ВКонтакте»

«Годы летят, советские школьные принадлежности давно сменились на ноутбуки и шариковые ручки, но память-то осталась!» - заметили в музее.

В фондах учреждения хранятся пеналы, учебники, перьевые ручки и многие другие предметы из школьного детства изборян.

«Учебный год только начинается! Мы желаем всем успехов и приглашаем в музей!» - добавили в музее.