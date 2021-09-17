Культура

Режиссер «Дюны» рассказал о замысле фильма и своих планах на будущее

Режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев рассказал о замысле кинокартины и своих дальнейших планах, передают «Известия».

«Дюна» показывает будущее человечества довольно мрачным. Как отметил режиссер, чтобы предотвратить апокалипсис, людям следует отказаться от экстремального капитализма и злоупотребления природными ресурсами без оглядки на последствия. При этом можно не прибегать к крайностям и отказаться от кучи маленьких, но очень вредных привычек, чтобы спасти планету.

Фото: ru.wikipedia.org

Дени Вильнев опроверг версию о том, что вдохновлялся замыслом Алехандро Ходоровского. Он отметил, что при работе над фильмом ему требуется максимальная концентрация внутри его «собственного пузыря» и снимать так, словно он «единственный человек во вселенной». Однако режиссер считает Ходоровского великим художником и предполагает, что если бы тот в свое время сделал «Дюну», это было бы «невероятно, фантастически талантливо».

Режиссер добавил, что ему предстоит решить, состоится ли «Дюна-2».

«У меня изначально была мечта дойти до конца первой книги Фрэнка Герберта, так что я жду не дождусь возможности продолжить историю с того места, где я ее прервал. После этого будет еще один довольно амбициозный проект, заявил режиссер. Есть идея сделать кинокартину о Клеопатре и ее времени. Я уже очень давно ее задумал и все ждал момента, когда можно будет это осуществить. Скоро, я надеюсь, эта возможность мне представится», — рассказал он.