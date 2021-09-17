Культура

Оксана Федорова реализует в Пскове проект «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Благотворительный фонд уроженки Пскова Оксаны Федоровой запустил культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие». В 2021 году реализация проекта при поддержке Фонда президентских грантов запланирована в Москве, Пскове, Твери и Курске, с 2022 года планируется охватить крупнейшие города страны, пишет портал artmoskovia.

В каждом городе будет реализована съемка телепрограммы, а также пройдут творческая встреча с Оксаной Федоровой и концерт с участием юных талантов региона. Телепрограммы о музыкальной истории русских городов запланированы к трансляции на сайте проекта, в социальных сетях, на федеральных и региональных телеканалах.

«Россия знаменита на весь мир богатым музыкальным наследием великих композиторов и музыкантов: Чайковский, Шостакович, Мусоргский, Бородин, Рахманинов, Глинка и многие другие. Однако сегодня подрастающее поколение детей и подростков практически не знакомо с классикой, которая образует фундамент национальной культуры России. Именно через музыку формируется любовь к родной стране, бережное отношение к наследию прошлого и формирование основ культурной идентичности», - отмечается в сообщении.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения: мультиформатный подход, объединяющий телепутешествие, онлайн-викторины, музыкальные концерты и творческие встречи, позволит привлечь внимание широкого круга детей, а также родителей и педагогов к ярким, интересным, а порой малоизвестным фактам музыкальной истории разных городов России, где жили и создавали свои бессмертные произведения великие российские композиторы и музыканты, считают организаторы.

«Проект "Моя Россия: музыкальное путешествие" позволит привлечь внимание широкой общественности не только в России, но и за рубежом, к отечественному классическому наследию, раскроет красоту и многообразие музыкальной истории нашей Родины – от небольших городов до культурных столиц». Данный проект будет способствовать развитию внутреннего туризма, культурного туризма, и в перспективе может стать основной для разработки оригинальных туристических маршрутов по местам музыкальной истории России», - отметила основатель фонда, телеведущая и певица Оксана Федорова.

По итогам пилотной части проекта в 2021 году будут разработаны практические рекомендации по интеграции материалов проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в качестве дополнительного мультимедийного контента для использования на уроках краеведения и музыки, а также составления маршрутов для школьных экскурсий и квестов по изучению музыкальной истории разных городов России.

В условиях стремительно меняющегося мира проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» является культурно-просветительским мостом, связывающим города, страны и поколения. Он направлен на сохранение, изучение, популяризацию национального культурного наследия, повышение общего культурного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, добавили в Фонде.