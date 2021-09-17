Культура

Лучший клуб 2021 года выбирают в Псковском районе

Конкурс «Клуб года-2021» проходит среди домов культуры Псковского района. ⁣Как Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации, конкурс организовал Псковский районный центр культуры с целью обмена опытом, сближения коллективов районных ДК, а также для выявления сильных и слабых сторон каждого учреждения. Победители конкурса получат денежные призы.⁣ ⁣ ⁣

По условиям конкурса, каждое учреждение, участвующее в нем, должно провести открытое мероприятие, которое посещают коллеги из других домов культуры и члены жюри.

Сегодня, 21 сентября, эстафету принял Кировский дом культуры Краснопрудской волости, где для гостей и жителей деревни была организована познавательная игротека «Краски осени», посвященная русскому народному празднику «Осенины».

Финал конкурса запланирован на конец года. Соревноваться между собой будут отдельно малые и больше дома культуры.⁣ ⁣