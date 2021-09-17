Культура

Фотовыставка ко дню рождения академика Виноградова откроется в музее в Полибино

В главном доме музея-усадьбы С.В.Ковалевской готовится к открытию фотовыставка.

Фото здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской

Как сообщается в соцсетях музея, с 13 по 17 сентября в великолукских музеях, учреждениях культуры и образования проходили торжественные мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика Ивана Виноградова.

На этом празднования не закончились. 23 сентября планируется открытие фотовыставки «Счастье родиться и жить для призванья» в Полибино.

Напомним, Иван Матвеевич Виноградов (2 (14) сентября 1891 — 20 марта 1983, Москва) — советский математик, академик АН СССР (1929) по отделению физико-математических наук (математика). Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР и Сталинской премии первой степени. Главные работы посвящены аналитической теории чисел; основные результаты получены благодаря созданному им методу тригонометрических сумм, ставшего одним из основных подходов к решению задач аналитической теории чисел.