Культура

С художницей, сменившей Петербург на Святогорье, знакомит интернет-пользователей «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» представляет интернет-пользователям работы пушкиногорской художницы Ольги Тихоновой. Небольшая экспозиция, подготовленная по материалам фондовой музейной коллекции, размещена сегодня на официальных страницах заповедника в социальных сетях в рамках цифрового проекта «Художник и музей».

Ольга Тихонова. Холм лесистый (2005). Из фондов «Михайловского»

В Псковскую область художница, выпускница Пермского художественного педагогического училища, а затем и Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной по специальности «художественная керамика», переехала из северной столицы в 1995 году. По собственному признанию Ольги Тихоновой, псковские пушкинские места стали для нее своего рода творческой мастерской. Не случайно графические листы Ольги Тихоновой, по преимуществу пейзажи, а также произведения декоративно-прикладного искусства музей-заповедник «Михайловское» не раз показывал на различных тематических выставках («Друзья Пушкиногорья», «Воображать я вечно буду…», «Керамика в псковских традициях и современном искусстве», «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX - ХХI веков», проч., проч.). Как добавили в музее, в настоящее время экспозиция работ Ольги Тихоновой развернута в районном ДК, а в скором времени c её творчеством будут знакомить посетителей Пушкиногорской библиотеки.

Ольга Тихонова. Деревенский пейзаж с колодцем (2003). Из фондов «Михайловского»

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности.