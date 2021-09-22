Культура

«Подстрочник»: Александр Голышев о туристическом сезоне и судьбе музейных объектов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 сентября. Гость студии – генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий спектр вопросов, связанных с работой учреждения: итоги завершающегося туристического сезона, изменения внутри музея-заповедника после получения им федерального статуса, реставрационные работы на музейных объектах.