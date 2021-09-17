Культура

Муниципальные музеи переоснастят за 1,9 млрд рублей

Программа, призванная помочь муниципальным музеям приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более современными, стартует в 2022 году. На эти цели выделили 1,9 млрд рублей, сообщили в министерстве культуры.

«Средства будут направлены с последующим распределением на 2022-2024 годы. Так, в 2022 году планируется переоснастить 105 музеев, в 2023-м — 172 учреждения, и в 2024-м — 157 учреждений», — пояснили в пресс-службе министерства, уточнив, что цифры пока предварительные.

Таким образом, за три года планируется обновить 434 учреждения, пишет газета «Известия».

Представители регионов рассказали, что средства в первую очередь потратят на закупку новых витрин и компьютерного оборудования.

Впервые о программе стало известно из слов министра культуры Ольги Любимовой. Она сообщила, что ведомство хочет «перезапустить» краеведческие музеи.