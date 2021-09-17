«Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» презентовал псковский музей

Выставка «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» открылась в Псково-Изборском музее-заповеднике 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
На выставке представлены экспонаты из коллекции лаков, хранящейся во Всероссийском музее А. С. Пушкина,
После 1917 года бывшие иконописцы вынуждены были искать другое применение своим талантам, ведущей темой в их творчестве стала русская народная сказка и поэтические шедевры Пушкина. Художники смогли перевести литературные образы на язык особого изобразительного искусства.
На выставке можно увидеть работы большого числа авторов - представителей различных художественных школ.