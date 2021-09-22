Культура

На возрождение объектов культуры Псковской области выделят 1,5 млрд рублей за три года

По полмиллиона рублей ежегодно будет получать Автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Руины крепости в Гдове. Фото: Алексей Куприянов / Wikipedia

«Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы «Развитие культуры» обусловлено <...> по федеральному проекту "Сохранение культурного и исторического наследия" увеличением бюджетных ассигнований на цели <...> увеличения субсидии автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» на сохранение объектов культурного наследия Псковской области в 2022-2024 годах в объеме 500 млн рублей ежегодно», - отмечается в документе.

«Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» занимается реставрацией и восстановлением объектов архитектуры. Среди ключевых объектов - псковские монастыри и храмы, входящие в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.