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Культура

Открыто телефонное бронирование билетов на спектакли петербургского театра в «Михайловском»

22.09.2021 13:45|ПсковКомментариев: 0

Билеты на гастрольные спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» жители Псковской области могут заказать по телефону. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это можно сделать в рабочие дни и часы заповедного Научно-культурного центра, то есть со среды по воскресенье, с 9.00 до 18.00, по номерам 8(81146)2-24-27 и 2-18-15.

В музее напомнили, что гастрольные показы этого года начнутся уже на следующей неделе, 1 октября, и будут длиться десять дней. В афишу вошли девять названий, в том числе новый спектакль «Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой «Феникс».

 
Полную гастрольную афишу «Пушкинской школы» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера можно найти на официальном сайте «Михайловского».
Источник: Псковская Лента Новостей
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