Культура

Открыто телефонное бронирование билетов на спектакли петербургского театра в «Михайловском»

Билеты на гастрольные спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» жители Псковской области могут заказать по телефону. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это можно сделать в рабочие дни и часы заповедного Научно-культурного центра, то есть со среды по воскресенье, с 9.00 до 18.00, по номерам 8(81146)2-24-27 и 2-18-15.

В музее напомнили, что гастрольные показы этого года начнутся уже на следующей неделе, 1 октября, и будут длиться десять дней. В афишу вошли девять названий, в том числе новый спектакль «Конец Казановы» по пьесе Марины Цветаевой «Феникс».

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