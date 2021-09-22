Культура

Дом офицеров приглашает псковичей на открытие 10-го творческого сезона

10-й творческий сезон откроется в Доме офицеров в Пскове 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Осень - самое удивительное время года. И не только потому, что природа дарит нам все свои самые яркие краски, но и потому, что это время новых начинаний и надежд. А открытие творческого сезона является одним из таких начинаний. Тем более что новый творческий сезон ознаменован для Дома офицеров его 10-летием», - отметили в учреждении.

29 сентября в 18.30 в Доме офицеров состоится праздничный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. «Это традиционное мероприятие. Своего рода визитная карточка, с помощью которой ведущие коллективы Дома офицеров возобновляют общение с поклонниками их творчества и презентуют свое мастерство новым посетителям учреждения. В программу первого концерта 10-летнего сезона включены номера, получившие высокую оценку зрителей, а также творческие экспромты талантливых исполнителей», - рассказали в учреждении.

В концерте примут участие творческие коллективы города Пскова.

Билеты продаются на официальном сайте и в кассе Дома офицеров. Телефон: 56-88-35.

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