Культура

Фестиваль «Книжная яблоня» в четвертый раз стартовал в Пскове

Четвертый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» открылся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Фото: пресс-служба Псковской городской библиотеки

На открытии с приветственными словами к псковичам обратилась основатель фестиваля, детский писатель и главный редактор издательства «БерИнгА» Татьяна Беринг. Она пожелала всем участникам получить массу положительных эмоций – как от общения с известными писателями, так и от общения друг с другом. Также в рамках церемонии открытия «Книжной яблони» прошел первый мастер-класс по изготовлению дракона из книги Тамары Крюковой «Бумажный дракон».

Фестиваль продлится до пятницы включительно. На протяжении трех дней пройдет множество различных мастер-классов, будут организованы творческие встречи с детскими писателями и поэтами, презентации новых изданий, лекции и конкурсы, а также занятия по повышению квалификации библиотечных специалистов.

На фестивале работает книжная ярмарка, на которой можно полистать и приобрести по ценам производителей иллюстрированные детские книги.