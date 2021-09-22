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Культура

Спектакль «Разноцветная книга» покажут детям в Пскове

22.09.2021 15:52|ПсковКомментариев: 0

Спектакль «Разноцветная книга» с тифлокомментариями для слабовидящих и слепых детей, а также детей с задержкой психического развития покажут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

В основу спектакля театра «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга легло произведение Самуила Маршака «Разноцветная книга». Показы пройдут 27 и 28 сентября, в 13:30 и 15:00 в специальной коррекционной общеобразовательной школе №7 города Пскова.

«Каждый зритель получит рельефно-графическую программку, чтобы ребенок смог ознакомиться с ней наощупь. В течение всего спектакля дети будут вовлечены в процесс и станут полноправными участниками представления: тифлокомментарии и тактильный реквизит помогут им "посмотреть" спектакль», - рассказали организаторы представления.

Кроме того, по окончании спектакля Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих получит в подарок от театра «ТриЧетыре» тактильную книгу.

Показы состоятся в рамках проекта «Ощути невидимое. Сказки для всех», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Теги: #театр #дети #спектакли для слабовидящих
Источник: Псковская Лента Новостей
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