Культура

Покровская башня в Пскове станет площадкой для проведения концертов

Покровская башня в Пскове станет площадкой для проведения концертов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«Лично я и все сотрудники музея всегда знали, что Покровская башня рано или поздно будет приведена в соответствующий вид и отреставрирована, но так получилось, что до сих пор ею не удалось заняться, причины этого я называть не буду», - сказал Александр Голышев.

По его словам, на сегодняшний день уже подготовлена заявка на музеефикацию Псковского кремля, в частности, Покровской башни, которая, подчеркнул Александр Голышев, является одной из крупнейших башен в Европе. Работы по реставрации объекта должны начаться уже в следующем году, а завершить их планируют к 2026 году.

«Проектно-сметная документация уже готова, все документы находятся в тех структурах правительства, которые отвечают за эти работы. Первое, что будет сделано — это Покровская башня», - заверил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Он отметил, что в башне не будут обустраивать ярусы, чтобы она визуально не потеряла свой объем. Кроме того, на объекте планируют полностью заменить кровлю. Предварительно ремонт оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Александр Голышев также рассказал о планах музея по организации в объектах Кремля концертных площадок. «Мы давно осваиваем Псковский кремль. Мы хотим, чтобы памятник культуры и истории днем был музейным объектом, а вечером становился настоящей концертной площадкой. Если человек придет на концерт ночью, днем ему наверняка захочется вернуться туда, чтобы посмотреть на экспонаты, узнать, где он был», - предположил директор музея.

«Если сейчас мы организуем в музейных объектах концерты малой формы, то в Покровской башне это могут быть самые большие оперные спектакли, это будет просто удивительная вещь», - добавил Александр Голышев.