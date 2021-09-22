Культура

В Пскове откроется выставка, приуроченная к 80-летию битвы за Москву

Мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», приуроченная к 80-летию битвы за Москву, начнет работу в Пскове с 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Российского военно-исторического общества в Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт псковского отделения РВИО

«Выставка представляет историю Великой Отечественной войны в ярких, запоминающихся образах. Ее герои буквально оживают благодаря современным высоким технологиям. Многие технические решения реализованы впервые, но главное — это содержание. Выставка заставляет вспомнить, выводит в информационную среду великих людей, героев, благодаря подвигам которых все мы живем», - рассказали в псковском отделении РВИО.

Проект «Война. Герои и подвиги» реализует Российское военно-историческое общество. Партнерами в подготовке выставки выступили министерство культуры РФ и Музей военной формы.

В псковском отделении РВИО также добавили, что повествование идет в интерактивном формате, которое увлечет как взрослых, так и детей.

Выставка будет работать до 13 октября с 10:00 до 21:00. Экспозиция будет размещена на первом этаже спортивно-развлекательного центра «Простория» (Иркутский переулок, 2).