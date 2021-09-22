Культура

Для реставрации храма в Бельском Устье установили трансформаторную подстанцию

Для восстановительных работ в храме Вознесения Господня в Бельском Устье «Россети Северо-Запад» обеспечили 35 кВт мощности, для чего построили воздушную линию 0,4 кВ и установили трансформаторную подстанцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«Храм Вознесения Господня в Бельском Устье - редкий пример раннего классицизма с чертами барокко в провинции», - отметили в «Россетях».

Сейчас уникальный памятник архитектуры XVIII века восстанавливают по государственной программе «Развитие культуры и туризма».