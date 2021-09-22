Культура

Римских богинь урожая готовятся чествовать в северном саду Михайловского

Сотрудники службы музейных лесов и парков Государственного Пушкинского заповедника завершают подготовку к выставке «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта традиционная экспозиция будет развернута в мемориальной усадьбе поэта — на огороде, разбитом в северном саду.

Строка, которая вот уже который год служит названием выставки, взята из лицейского, 1815 года стихотворения Пушкина «К Юдину». Флора и Помона, которых упоминает здесь поэт, — римские богини: цветов, расцвета, весны и полевых плодов — Флора и древесных плодов и изобилия — Помона, продолжили в музее.

На выставке «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона…». Фото: Пушкинский заповедник

Выставку планируют открыть уже в ближайшую субботу, 25 сентября.

«Несмотря на аномальную жару нынешнего лета, резко сменившуюся довольно холодной осенней погодой, сотрудникам службы удалось вырастить хороший урожай различных сельскохозяйственных культур — тех, что возделывались на усадебных огородах у Пушкиных, Ганнибалов, Осиповых и Вульфов, — отметила главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик. — Наряду с овощами вниманию посетителей выставки мы представим и плоды из садов Тригорского, Михайловского, Петровского. Что-то из всего этого наши гости увидят в том виде, как оно росло на грядках и в теплицах, а что-то уже переработано и помещено в банки, заготовлено впрок. Для всех, кто к нам придет, мы приготовили угощение, то, что «в старину едали деды». Кроме того, желающие смогут купить некоторые овощи и овощные заготовки, а также столь обильно уродившиеся в этом году яблоки — на любой вкус».

Осеннюю выставку урожая в Михайловском свободно смогут посетить все желающие, отметили в заповеднике.