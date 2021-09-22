Культура

Акция «Ты стол накрыл на шестерых…» пройдет в Пскове

В честь 129-го дня рождения Марины Цветаевой в Пскове состоится поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых…». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

Мероприятие пройдет 26 сентября в городской библиотеке. Формат акции во многом подсказан последним стихотворением Цветаевой, адресованным Арсению Тарковскому. «Литературная акция – своеобразная попытка опровергнуть трагический пафос последних непереводных стихов Цветаевой. Вторя тексту стихотворения, на вечере выступят "шестеро гостей", а стол будет накрыт на семерых», - рассказали организаторы.

Модератор акции – филолог из Тарту Александр Егоров. В ней примут участие активисты группы POSTPSKOV и поэт Артем Тасалов. Начало мероприятия — 16.00.