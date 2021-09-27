Культура

«Европа Плюс» дарит 100 пригласительных на Армина ван Бюрена

Всемирно известный фестиваль электронной музыки A State of Trance 1000 состоится в столичном Music Media Dome при поддержке «Европы Плюс» 8 октября, а его хедлайнером станет культовый диджей Армин ван Бюрен. Слушатели радио №1* смогут выиграть билеты на масштабное шоу в эксклюзивную фан-зону и лично познакомиться с кумиром, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Европе Плюс».

Получить свою пару пригласительных сможет каждый. Для этого достаточно внимательно слушать эфир «Европы Плюс» по будням с 20 сентября по 1 октября, отправить в WhatsApp правильный ответ на вопрос ведущего и дождаться звонка из студии.

Помимо этого, на фестиваль попадут подписчики страниц «Европы Плюс» в Instagram и ВКонтакте — там пройдет конкурс на самый креативный комментарий. А утреннее шоу «Бригада У» разыграет среди своей многомиллионной аудитории meet&greet — десять счастливчиков станут участниками персональной встречи с знаменитым хитмейкером и продюсером Армином ван Бюреном.

Подробности акции — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru, и страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,1 млн человек (14,2% населения), еженедельно — более 21,0 млн человек (32,8% населения), доля рынка по аудитории — 7,6%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 381 пункт установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube.

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*Mediascope, R-Index РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.