Культура

Библиотеки модернизируют в четырех районах Псковской области

В Псковской области продолжается совершенствование библиотечной сферы обслуживания населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

До конца 2022 года модельными станут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы. Эти учреждения стали победителями конкурса федерального проекта «Библиотека нового поколения» в рамках реализации национального проекта «Культура».

Всего на модернизацию библиотек направят 35 миллионов рублей. На эти средства в библиотеки закупят новую мебель, а также современное компьютерное и мультимедийное оборудование. Кроме того, заметно обновится книжный фонд библиотек. В усовершенствованных помещениях появятся новые пространства и информационные сервисы для организации и проведения различных мероприятий для посетителей всех возрастов.

Смотрите также Борис Елкин рекомендовал к посещению модельную библиотеку в Любятово

Модельные библиотеки — относительно новый формат взаимодействия муниципального учреждения и читателя. В ходе преображения организации в рамках нацпроекта меняется не только внешний вид библиотеки, но и принцип работы сотрудников с посетителями, что, в свою очередь, позволяет привлекать в стены здания новых читателей, открывать дополнительные площадки, кружки и секции, напомнили в пресс-службе администрации региона.

В этом году преображение коснется 5 библиотек. Так, уже в октябре в новом формате начнут работать три учреждения: Печорская районная детская библиотека, детская экологическая библиотека «Радуга» в Пскове и первая сельская модельная библиотека в деревне Полоное Порховского района. До конца года планируется модернизация Великолукской городской детской библиотеки имени А. Гайдара и Дедовичской поселковой библиотеки.

Напомним, в прошлом году модельные библиотеки открылись в Пскове, Острове и Порхове.