Культура

Выставка «Многоликая Россия» открылась в Изборске

Выставка «Многоликая Россия» открылась в доме купца М. С. Белянина в деревне Изборск Печорского района 25 сентября. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Музей-заповедник "Изборск"» в социальной сети «ВКонтакте».

«На рубеже XIX–XX веков Российская империя была второй в мире по размеру территории. Огромную страну населяли многочисленные народы, исповедовавшие различные религии и сохранявшие свои обычаи и уклад жизни. Отличающийся жанровым разнообразием проект "Многоликая Россия" знакомит зрителя с уникальными фотоматериалами из коллекции музейно-выставочного центра "Росфото", которые позволяют соприкоснуться с историей и жизнью России конца XIX — начала ХХ столетия», - говорится в сообщении.

Выставка разделена на три части (жанровые, архитектурные и портретные фотографии) в соответствии с основными фотографическими жанрами, в которых работали фотографы XIX — начала XX века.

«Уникальный по разнообразию и качеству представленного материала проект позволяет раскрыть малоизвестные аспекты истории, увидеть разные грани русской жизни как с исторической, так и с художественной точки зрения», - отметили в музее.

Посетителей ждут ежедневно с 10.00 до 18.00.