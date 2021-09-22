Культура

«Хутор» на «Линии Сталина» под Островом наполняют экспонатами

До конца 2021 года на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» планируется открыть новый раздел Военно-исторического музея заповедника Псковской области — «Хутор». Как сообщает газета «Островские вести», в настоящее время помещение, в котором две комнаты и тамбур, заполняется экспонатами.

«Мы хотим облагородить территорию хутора, посадить яблони, ягодные кусты, цветы. Наполнить хутор собираемся предметами начала 20-го века. Используем то, что нашли во время экспедиций и восстановили своими силами.

В настоящее время завершается восстановление буфета из орехового дерева, который нашли в разрушенном доме. Судя по его размерам и габаритам, он, скорее всего, находился в купеческой семье. Привезли его в ужасном состоянии. Наши сотрудники Эдуард Иванов и Евгений Гуляев воссоздали прежний вид буфета»,— рассказал директор Военно-исторического музея заповедника Псковской области Петр Гринчук.

Также руководитель музея рассказал о других уникальных экспонатах. Это фотографии наступающих немцев в 1941 году на линии Сталина, за спиной которых горят дома.