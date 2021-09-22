Культура

Школьники воспользовались «Пушкинскими картами» при посещении Михайловского

Молодые посетители Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» все чаще пользуются «Пушкинской картой» для оплаты экскурсионного обслуживания в заповедных усадьбах, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Так, только за два рабочих дня завершившейся недели этим нововведением воспользовались без малого семьдесят человек, в том числе — большая группа учащихся Псковского технического лицея. В экскурсионном бюро отметили, что школьники поступили очень грамотно — заранее заказали билеты на сайте, что значительно сэкономило время при их выдаче уже собственно в музее.

Напомним, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остается бесплатным; оплачиваются только работа экскурсовода. На сегодня в списке услуг, которые посетители в возрасте от 14 до 22 лет, могут оплатить «Пушкинской картой», экскурсии по музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское» «Петровское», «Пушкинская деревня», «Мельница в деревне Бугрово», квест-игра «Три версты по заповеднику. Пешком или на велосипеде» и выставки «Завтра была война…», «Хранители Михайловского», «Эпистолярный монолог. А. С. Пушкин и Н. Н. Гончарова», «Из истории создания драмы «Борис Годунов».

В музее подчеркнули, что этот список далее будет только расширяться, а следить за его обновлениями можно на официальном сайте «Михайловского».