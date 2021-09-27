Культура

Археологи приглашают к исследованию культурного слоя Пскова

Археологический центр Псковской области приглашает всех желающих исследовать культурный слой Пскова 2 октября. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Мы продолжаем традицию археологии выходного дня, и приглашаем вас принять участие в исследовании культурного слоя города Пскова. Ждем всех 2 октября. Форма одежды - рабочая, не забудьте перчатки», - говорится в сообщении.

Общий сбор состоится в 8.45 у здания археологического центра по адресу: улица Герцена, 1/1. Возрастное ограничение: 18+