Культура

«Только лучшее»: Шансонье Артур Руденко выступил в Пскове. ФОТО

Шансонье Артур Руденко выступил в Пскове с программой «Только лучшее». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, концерт состоялся в БКЗ филармонии 28 сентября.

Поклонники творчества талантливого шансонье начали собираться в фойе задолго до начала шоу, и их ожидания оправдались: специально для псковичей Артур Руденко исполнил свои хиты, которые они привыкли каждый день слушать на радио «Шансон», а зал пел вместе с ним.

Так, в концертной программе прозвучали песни «Падал белый снег», «Счастье ты мое голубоглазое», «Я дышу тобой», а также «Забыть нельзя». С этой композицией шансонье ворвался в радиоприемники и сердца миллионов слушателей. Искренняя, очень нежная и трогательная песня практически в одночасье стала народным хитом.