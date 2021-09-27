«Только лучшее»: Шансонье Артур Руденко выступил в Пскове. ФОТО

Шансонье Артур Руденко выступил в Пскове с программой «Только лучшее». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, концерт состоялся в БКЗ филармонии 28 сентября.
Поклонники творчества талантливого шансонье начали собираться в фойе задолго до начала шоу, и их ожидания оправдались: специально для псковичей Артур Руденко исполнил свои хиты, которые они привыкли каждый день слушать на радио «Шансон», а зал пел вместе с ним.
Так, в концертной программе прозвучали песни «Падал белый снег», «Счастье ты мое голубоглазое», «Я дышу тобой», а также «Забыть нельзя». С этой композицией шансонье ворвался в радиоприемники и сердца миллионов слушателей. Искренняя, очень нежная и трогательная песня практически в одночасье стала народным хитом.
Артур Руденко – состоявшаяся в России звезда в жанре лиричной, пронзительной и наполненной любви к женщине песни, многократный лауреат премии «Шансон года», постоянный участник проектов «Эх, разгуляй!», «Славянский Базар» и других. Его гастрольная деятельность охватывает многие города России и СНГ.
Информационный партнер концерта - «Радио Шансон» в Пскове. Слушайте «Радио Шансон» на частоте 105.3 FM.