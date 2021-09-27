Культура

Почему Пушкин не полз в асессора, узнают ульяновцы от сотрудника «Михайловского»

Завтра, 29 сентября, в Ульяновске, в Литературном музее «Дом Языковых» на базе активно работающего виртуального представительства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» состоится публичная online-лекция из Пушкиногорья. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, лекция называется «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора…». Гражданская служба А. С. Пушкина», а прочтет ее ученый секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв.

По словам самого Эдуарда Александровича, он намерен рассказать не только о продвижении Пушкина по служебной лестнице (как известно, поэт, не стремился сделать карьеру и, избрав для себя иной, творческий, путь, не отметился какими-то особенными достижениями на служебном поприще). Куда более значимо, - считает Эдуард Узенёв, - насколько серьезную роль гражданская служба сыграла в формировании мировоззрения Пушкина, его взглядов на исторический путь России.

В «Михайловском» напомнили, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Пушкинского заповедника в филиале музея имени И.А. Гончарова началась еще в 2019 году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали на самых разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина «Дубровский», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии) и другие.

Завтрашняя трансляция начнется в 12.00 по московскому времени (в Ульяновске на этот момент будет 13.00). Вход на нее традиционно будет свободным. Позднее запись лекции появится и на официальном сайте «Михайловского», также в свободном доступе для всех интернет-пользователей.