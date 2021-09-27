Культура

Более 2 млн россиян оформили «Пушкинскую карту» с 1 сентября

Более 2 млн россиян оформили персональную «Пушкинскую карту» с 1 сентября, пользователи приобрели более 360 тыс. билетов в культурные учреждения. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Темпы подключения к программе превысили наши ожидания. С 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 миллионов человек. На сегодняшний день количество купленных билетов - более 360 тыс. Общая сумма - 271 млн рублей, средний чек - порядка 700 рублей», - цитирует ее ТАСС.

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Ольга Любимова сообщила, что культурные учреждения также проявляют высокий интерес к программе, с каждым днем их количество растет. «Сейчас 1 836 организаций культуры (присоединились к программе), лидируют музеи, что очень интересно. Учреждения предоставляют в афишу мероприятий свои концерты, постановки, выставки, культурно-образовательные мероприятия. На данный момент на портале Культура.РФ размещено 14 тыс. событий», - добавила министр.