Культура

Министр культуры: Необходимо тщательно подготовить мероприятия к празднованию 225-летия Пушкина

Необходимо тщательно подготовить мероприятия к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Важно, что у оргкомитета есть такой серьезный статус, а дальше, в том числе под руководством Минкультуры, мы должны тщательно проработать перечень мероприятий, которые нам предстоит осуществить в этот год», - цитирует ее ТАСС.

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Напомним, правительство России утвердило состав организационного комитета. Его возглавил председатель правительства Михаил Мишустин, заместителем главы оргкомитета назначили вице-премьера Татьяну Голикову.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году.