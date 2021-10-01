Культура

Псковичей приглашают на мастер-класс в Изборске

Мастер-класс «Расписные выходные» пройдет в Изборске сегодня, 2 октября. Об этом музей-заповедник «Изборск» сообщил в социальной сети.

«Вместе с нашим музейным педагогом рисуем осенний натюрморт с рябиной и раскрываем секреты акварельной живописи. Чтобы комфортно разместиться и соблюдать все действующие санитарно-эпидемиологические правила, мы можем принять не более 10 человек», - отметили в музее.

Мастер-классы пройдут в музейной мастерской в доме купца Шведова по адресу улица Печорская, 32.

Время проведения - 12.00 и в 15.00.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8 921 2198470.