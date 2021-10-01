Культура

Победителем шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Новгородской области, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+» по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала, сообщает РИА Новости.

Фото: трансляция «Первого канала»

Подопечный наставника Олега Газманова набрал по итогам зрительского голосования 79,5 процента голосов.

В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню «Душечка» известную в исполнении Сергея Лемешева.

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — признался Серебряков.

В интервью после финала Олег Газманов признался, что сильно переживал за подопечного.

«Как у него в песне поется: "Мы из той солдатской, из двужильной породы". И он стоял сегодня как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать», — отметил Газманов.

Победителю вручили миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.