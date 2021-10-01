Культура

«Друзьям Киприды и стихов» адресовали свою поэтическую программу в «Михайловском» выпускники РГИСИ

Небольшую поэтическую программу в рамках гастролей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» представили актеры Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» сегодня, 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Стихи Пушкина около могилы поэта в Святогорском монастыре читали студенты выпускного курса РГИСИ, воспитанники уже третьего по счету специализированного «пушкинского набора» народного артиста России, лауреата Госпремии Российской Федерации, создателя и бессменного руководителя Театрального пушкинского центра в Санкт-Петербурге Владимира Рецептера, подчеркнули в музее.

Стихи в некрополе Пушкиных и Ганнибалов в Святогорском монастыре читают (слева направо) Вета Росина, Даниил Рагин, Денис Третьяков и Дарья Мокроусова. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В театре отметили, что будущие актеры сами выбирали пушкинские сочинения для декламации и, нужно отдать им должное, выбрали, по большей части, далеко не самые известные, «хрестоматийные» опусы. Открыли чтецкую программу стихотворением «Горишь ли ты, лампада наша» из кишиневского письма Александра Пушкина к Якову Толстому 26 сентября 1822 года — своего рода обращением к собравшимся: «друзья Киприды и стихов».

Напомним, что сегодня вечером труппа из Санкт-Петербурга даст в Научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) свой премьерный спектакль «М. И. Цветаева. Конец Казановы», предназначенный для зрителей старше 16 лет.