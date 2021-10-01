Культура

В «Михайловском» запишут видео отмененных гастрольных спектаклей «Пушкинской школы»

В связи с ужесточением коронавирусных ограничений на территории Псковской области спектакли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа», запланированные к показу на предстоящей неделе в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», будут играть без зрителей — под запись, которая будет вестись одновременно на несколько профессиональных камер. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в театре, отснятый на сцене музейного Научно-культурного центра материал после будет доработан и направлен в Пушкинский Заповедник для размещения на сайте учреждения, а также в школы, которые планировали побывать на гастрольных спектаклях в «Михайловском», но не смогли это сделать из-за форс-мажорных обстоятельств.

Сегодня на сцене театрально-концертного зала в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) состоится последнее в рамках нынешних гастролей «живое» выступление «Пушкинской школы» — спектакль «А.С. Пушкин. Сказка о золотом петушке». Всем желающим посмотреть эту постановку в музее напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и другие предписания, действующие в регионе в свете сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

Те, кто уже приобрел билеты на дальнейшие спектакли, на период с 4 по 10 октября включительно, могут сдать их в кассу НКЦ.

В музее отметили, что за два дня на выступлениях актёров из северной столицы в «Михайловском» побывали не только местные жители, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из городов и посёлков Псковской области, в том числе группы школьников из Пскова, Великих Лук и Великолукского района, Невеля, Новоржева, Опочки, Острова, Пустошки; сегодня в музее ждут юных зрителей из Пскова, Новосокольников, Опочки, Великих Лук, Пыталова.