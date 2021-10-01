Культура

Выставка украшений из погребения латгальской женщины открылась в Острове

Выставка археологических находок «Тайна урочища Ашвидово» открылась в Военно-историческом музея-заповеднике Псковской области. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Заместитель директора музея Наталья Суббота напомнила, что женское погребение XIII века в Островском районе нашли во время экспедиции местные поисковики и сообщили о нем археологам. Те в ходе археологической разведки обнаружили многочисленные бронзовые украшения.

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Могильник этнически относится к представителям латгальских племен, продолжила Наталья Суббота. Умершая была уложена на кору или дощатую подстилку. При жизни женщина была брюнеткой со сломанным пальцем и нижней челюстью. Погибла в возрасте 45-50 лет. Антропологический анализ сохранившихся костей показал, что причиной смерти стала травма головы.

На голову погребенной был надет венец, украшенный бисером из желтого стекла и бронзовыми спиральками. Также были найдены две гривны и ожерелье из ракушек каури и стеклянных бусин. Все эти предметы представлены на выставке.