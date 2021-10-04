Культура

Палатами на Романовой горке в Пскове заинтересовались два инвестора

Комплекс строений на Романовой горке заинтересовал двух инвесторов, которые готовы вложить средства в реставрацию и современное приспособление проблемных памятников федерального значения. Об этом заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на очередном заседании Общественного совета при комитете.

Фото: nathalie-zh.livejournal.com

По его словам, к Романовой горке проявили интерес сразу два инвестора с известными фамилиями. На просьбу озвучить эти фамилии чиновник ответил, что пока предпочтет не делать этого.

«Интерес у инвесторов к нашим памятникам за последний год возрос, - подчеркнул Вадим Нэдик. - Я знаю несколько сторон, которые готовы подключиться к работам также по ряду других объектов, разработать проекты и восстановить памятники в габаритах и по требованиям, которые предъявляет к ним закон».

Комплекс памятников древнепсковского каменного жилого зодчества на Романовой горке представлен разнообразными по планировочной структуре и композиционно-пространственной схеме зданиями. Изучение их даст обширный и разнообразный материал о развитии каменного жилого зодчества XVII века, что определяет высокое научное значение всего комплекса памятников.

Как считают специалисты, каждое из этих зданий является примером высокого строительного искусства древнерусских зодчих, а все памятники в целом позволяют создать при их восстановлении замечательный историко-архитектурный ансамбль-заповедник.