Культура

Выставка «Драгоценный мир живой природы» открылась в Пскове

Отделение Псков Банка России и Псково-Изборский объединенный музей-заповедник открыли совместный выставочный проект. В экспозиции «Драгоценный мир живой природы» представлены увеличенные изображения золотых и серебряных монет, посвященных животным под угрозой исчезновения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«История изображений животного мира на монетах насчитывает многие тысячи лет. Звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей и служили геральдическими символами. Образы редких животных на памятных монетах Банка России – это, в первую очередь, призыв к защите природного многообразия. Животные под угрозой исчезновения одними из первых стали героями современных памятных монет Банка России», - отметили в учреждении.

Первая монета с изображением амурского тигра была выпущена в 1992 году. А всего в двух сериях – «Красная книга» и «Сохраним наш мир» – вышло уже более 150 монет.

Как пояснили в банке, достоверность изображений зверей, птиц и насекомых на монетах оценивают профессиональные ученые-зоологи, а благодаря выставке по достоинству оценить мастерство художников, «ожививших» изображения на монетах, смогут и посетители Псковского музея-заповедника. Каждое увеличенное изображение сопровождает информация о животном, которая раскрывает факты о его образе жизни и среде обитания.

Выставка «Драгоценный мир живой природы» в музейном комплексе «Поганкины палаты» будет открыта для посетителей до 1 ноября.