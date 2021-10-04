Культура

Невечные ценности

Гремячая башня, псковские храмы ЮНЕСКО, Стрелецкий домик, увековечивание памяти жертв фашистской оккупации: за два года работы Общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области под председательством Натальи Савицкой успел обратить внимание жителей региона на многие вопросы, связанные с проблематикой спасения памятников. Заседания общественников стали площадкой для острых дискуссий с участием чиновников и музейщиков, представителей Псковской епархии и местных властей, градозащитников и архитекторов, неравнодушных граждан и застройщиков.

На последнем своем заседании команда Натальи Савицкой не стала изменять себе: чисто теоретически, общественники могли бы просто подвести итоги, выразить благодарности и попить кофе с тортом, однако они предпочли вернуться к теме «несуществующих» и «сложных» памятников, одной из острейших для Пскова.

Мертвые души

С легкой руки Натальи Савицкой объекты культурного наследия, которые утрачены, но продолжают фигурировать в Едином госреестре памятников истории и культуры, вот уже несколько лет называют «мертвыми душами». Есть, например, по документам, на улице Люксембург, 1/7 ценный памятник регионального значения - «Богадельня». Заинтересуешься, что за место такое, придешь туда, а там ноль без палочки: объект этот сгорел в 1980-е годы, даже фундамента от памятника не осталось. Или еще примеры: целый ряд домов по улице Верхне-Береговой. В реестре все они обозначены как памятники регионального значения - «жилые дома XIX-XX века», в реальности на их месте уже возведены гостевой дом и частные коттеджи.

На одном из первых заседаний Общественного совета Наталья Савицкая рассказывала, как получилось, что эти объекты попали в перечень. Здания были включены в реестр памятников в 1998 году постановлением Псковского областного Собрания по запросу регионального комитета по культуре и туризму, который в те годы возглавлял Александр Голышев, ныне - директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Общественники очень хотели задать Александру Ивановичу вопросы о том, как формировался список объектов культурного наследия, тем более что в документе за его подписью есть фраза о том, что он лично гарантирует достоверность предоставляемых сведений (см.фото ниже).

Однако чиновник не смог присутствовать на заседании, несмотря на официальное приглашение: по возрасту Александр Голышев должен соблюдать самоизоляцию. Впрочем, они надеются на то, что директор музея письменно или лично проинформирует общественность по данному вопросу. Псковская Лента Новостей, в свою очередь, готова предложить площадку для публикации этих комментариев.

Если же судить по данным общественников, основанием для включения стали сведения об объектах, собранные аж в 1991 году. Как говорят специалисты, в документации тех лет были допущены ошибки, да и облик города за семь лет сильно изменился. Тем не менее информацию никто не перепроверял: памятники поспешили включить списком.

В этом был свой интерес: на тот момент Научно-производственный центр при комитете, который занимался разработкой перечня, имел полномочия сдавать каждый из объектов в аренду. Логика проста: больше объектов - больше финансовых перспектив (для сравнения: в 1950 году в список было включено 3 объекта, в 1960 - 6, в 1998 - 198!, в 2012 и 2013 - по два). Спустя пару лет это право центр утратил, однако список остался неприкосновенным.

Результатом стала парадоксальная ситуация из разряда «Видишь памятник? - Нет. - А он есть». К слову, проблема эта актуальна не только для Пскова. Как рассказали на заседании, несколько лет назад с подачи Министерства культуры РФ обсуждался вопрос о передаче органам охраны полномочий на исключение ОКН из реестра, однако тогда побоялись вала скандальных ситуаций с изменением статуса памятников.

Интересно, что представители комитета не отрицают: по некоторым позициям реестр вызывает вопросы. «В постановлении есть ошибки, не только по адресам, но даже в названиях, - говорят они. - Мы расспрашивали, почему внесен утраченный памятник, а прекрасная церковь в Порховском районе не внесена. Нам ответили, что списки подавали специалисты ВООПИиК на местах. Надо понимать, что все упирается в деньги: работа по исключению и уточнению пообъектного состава памятников требует дополнительного финансирования, так как ОКН может быть исключен из реестра только по результатам государственной историко-культурной экспертизы».

Разыскиваются эксперты

Такая экспертиза - удовольствие не из дешевых. Ее может выполнить только аттестованный специалист, который запросит за свои услуги кругленькую сумму в сто, а то и двести тысяч рублей, в зависимости от памятника. Дешевле было бы обратиться к местным экспертам, но в Пскове их всего два - председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева и сотрудница Научно-производственного центра по охране памятников Псковской области, эксперт Минкульта Надежда Валова.

«Сравните: в Великом Новгороде есть 7 или 8 аттестованных экспертов, которые ведут работу, - говорит председатель регионального комитета по охране памятников Вадим Нэдик. - У них экспертиза не 200 тысяч стоит. Может, в Пскове тоже пора обучить еще 7 или 10 экспертов, чтобы мы могли организовать комплексную работу? Нужно усилять экспертное сообщество Пскова персоналиями. Если бы экспертиза стоила 20 тысяч, деньги бы нашли».

Тем более что, по словам Вадима Нэдика, в регионе есть специалисты, которые могли бы претендовать на получение соответствующего статуса: это и архитектор, руководитель представительства Российской ассоциации реставраторов по Псковской области Игорь Лагунин, и экс-председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Насколько реально решить кадровую проблему с экспертами на Псковщине, непонятно. Да и не входит это в полномочия Общественного совета. А вот поставить вопрос перед ответственными ведомствами общественники могут. Как вариант - отправить соответствующий запрос в Министерство культуры РФ, чтобы еще раз привлечь внимание к данной теме. Или другой путь - обратиться к представителям местной законодательной власти, которые могли бы инициировать рассмотрение вопроса с «мертвыми душами» в Госдуме. Кстати, этой проблемы в Псковском областном Собрании уже касались в связи с изучением вопроса о границах территории «Хилово», которые существенно ограничивают хозяйственную деятельность и препятствует развитию курорта.

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По информации Вадима Нэдика, областные депутаты уже приступили к изучению темы. «Председатель Псковского областного собрания Александр Котов сказал, что заниматься такими «мертвыми душами» придется, - отметил чиновник. - Новый состав депутатов обратит внимание на эту проблему».

Прикрыть лавочку

Наряду с «мертвыми душами» есть на псковских улицах, уж простите за каламбур, и «полумертвые». Например, руинированные дома на улице Труда, Школьной, Кошевого, Герцена, Красных Партизан. Если памятники, которых нет, по большому счету, есть не просят, то вторые требуют срочного решения. Расположенные в исторической застройке центра и Запсковья, они меньше всего похожи на то, что принято называть наследием. Когда город начали восстанавливать после войны, их сложили, что называется, из «тряпья» и палок, - жить-то надо было где-то. А в списки внесли из соображений, что здание старое, не хрущевка или сталинка.

Снести эти «дворцы нищеты» нельзя - их спасает статус памятников регионального значения. Приспособить их под гостиничный или ресторанный бизнес невозможно: за долгие годы запустения здания уже не подлежат восстановлению. «Счастливым» обладателям руин, как показал опыт, проще перепродавать их - так у них будет призрачный шанс «отбить» вложенные деньги. Неудивительно, что нашлись те, для кого приобретение таких объектов стало своего рода бизнесом: перекупы есть в любой сфере. Берешь за смешные два миллиона, перепродаешь за десять - неплохой гешефт. Даже штрафы за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия не останавливали: успеешь найти нового покупателя - штраф теряет силу.

Но, как рассказал на заседании Общественного совета Вадим Нэдик, за последние годы комитет многое сделал для того, чтобы прекратить такую практику. Специалисты органа охраны все чаще защищают памятники от недобросовестных собственников в суде, ведь из-за спекулянтов на наследии Псков терпит репутационные и материальные убытки: памятники разрушаются, горожане возмущаются, туристы удивляются, а инвесторы не могут зайти на объект.

Как отметил Вадим Нэдик, в следующем году в городе не останется ни одного объекта культурного наследия, на который судом не будет наложено ограничение на отчуждение. Если владелец не будет выполнять свои обязательства по содержанию памятника в должном состоянии, по истечении сроков права собственности комитет может инициировать изъятие объекта с последующим выставлением его на торги.

«Мы эту работу начали и теперь, как ледокол, будем плыть до конца, - заверил общественников председатель органа охраны. - Собственники, которые думают, что по итогам аукциона что-то получат, очень сильно ошибаются, потому что им достанется только сумма, которую заплатит покупатель на торгах за вычетом издержек на организацию аукциона. Это очень серьезный повод подумать». Речь идет и о доме Оглоблиной на Герцена, 13, и о доме Кузнеца на Шуйского, и о многих других подобных объектах.

Ценные объекты

Если «мертвые души» по логике вещей необходимо исключать из реестра памятников, то с домами-руинами все сложнее. Стоит лишить их статуса объекта культурного наследия - их в первую же неделю снесут, а это опасно, ведь двухэтажки-развалюхи сейчас - негласная гарантия соблюдения высотных параметров в исторических кварталах Пскова. Так что, как выразилась Наталья Савицкая, необходимо в этом случае сделать некие «флажки», чтобы обезопасить облик старого города от застройщиков.

Член Общественного совета, известный псковский журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев напомнил о том, что в последние годы в профессиональном сообществе все чаще обсуждается вопрос о законодательном осмыслении статуса «ценный градоформирующий объект».

«Это позволит сохранить не памятник, но его внешний вид, - пояснил общественник. - Такое решение будет выгодно для всех. Сейчас бы на Труда, 2 и 4 могли жить люди, если бы вопрос был решен».

К мнению Юрия Алексеева присоединились и другие члены Общественного совета, например, краевед Андрей Иванов, который сказал, что эту проблематику обсуждают сейчас и в Ростове, и в Воронеже, а значит, общественность может инициировать рассмотрение вопроса на всероссийском экспертном уровне, и через областных депутатов - в Госдуме и Совете Федерации.

Вадим Нэдик поддержал эту идею. По его информации, она станет одной из тем обсуждения на юбилейном ежегодном Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры, который пройдет на этой неделе в Севастополе.

Позитивно оценивают ее и в экспертном сообществе - на недавней встрече псковских специалистов и чиновников с председателем ВООПИиК Артемом Демидовым речь шла в том числе о перспективах перевода памятников в статус ценных градоформирующих объектов.

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Подводя итоги очередной «двухлетки» работы Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, Наталья Савицкая поблагодарила всех за готовность к сотрудничеству и настрой на диалог. Вадим Нэдик, в свою очередь, похвалил и поблагодарил общественников за их инициативы, которые стали отправной точкой для оптимизации работы, связанной с управлением памятниками ЮНЕСКО и сохранением псковского наследия.

Впереди - согласование обновленного состава Общественного совета. Каким он будет, какие темы поставит в приоритет и какую позицию займет в вечном споре между теми, кто выступает за сохранение исторического облика города, и теми, кто отстаивает современные ценности, читайте на Псковской Ленте Новостей.

Елена Никитина