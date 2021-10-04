Культура

Около 200 кубометров бетона потратили на укрепление основания башни Снетогорского монастыря

Около 200 кубометров бетона уже потратили для укрепления основания Южной башни Снетогорского монастыря в Пскове. Выветривание скалы девонского известняка, на разломе которой в XIII веке построили монастырь, остановят в кратчайшие сроки, сообщает ГТРК «Псков».

Работы по проектированию системы берегоукрепления ведут псковские и петербургские специалисты по заказу автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

Следующий этап - придание исторических очертаний основанию Южной башни и реставрация кладки.