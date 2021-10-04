Культура

Псковичей приглашают на выставку текстильного коллажа

Выставка графики и текстильного коллажа члена Союза художников России Лилии Момотовой откроется в Центральной городской библиотеке Пскова. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Название выставки "По дороге с осенью" возникло неслучайно. Художник любит это время года, потому что родилась осенью, а еще потому что осень изменчива, в ней есть движение и преображение», - рассказали в библиотеке.

Цветовое решение многих работ выставки основывается на восприятии красок среднерусской природы.

«Работам Лилии Момотовой присуща глубина интимного повествования, детская чувствительность и изысканная утонченность. Такие работы художника, как "Солнце в траве", "Вечерняя вода", "Август", "Тонкий аромат" - предстают поэтическими миниатюрами, портретами мироздания, для которых конкретный вид является только лишь первоисточником. Пейзажи Лилии Момотовой можно назвать своего рода рецепцией образов русского счастья», - оценили в библиотеке.

Открытие выставки состоится 8 октября в 17.00 в Центральной городской библиотеке. В экспозиции будет представлено 20 новых работ художника. Вход свободный.