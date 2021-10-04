Культура

Архивисты рассказали, что могли купить псковичи на ярмарке 1780 года

Что могли приобрести псковичи на ярмарке 1780 года, псковские архивисты рассказали в социальной сети.

Сотрудники Государственного архива Псковской области опубликовали выписку из ведомости о ярмарках в городах и уездах Псковского наместничества. Документ датирован документ февралем 1780 года.

Фото: Государственный архив Псковской области ВКонтакте

Орфография первоисточника сохранена, и тем интереснее становится текст, подчеркнули архивисты.

«На первои неделе Великаго поста в субботу и в воскресенье, на которую съезжаются из Твери купцы и мещане с пряниками и прянишными орехами, из Старорускаго и Новгородскаго уездов крестьяне с цыновками, рогожами и бердами для тканья холста, да из разных уездов Псковскаго наместничества крестьяне ж с съестными запасами, разною деревянною посудою, как то: бочками, катками, ведрами и протчею мелочью, которая продолжается два дня, и продаются к продовольствию градских жителеи, а привозят из Твери чрез Новгород, равно из Новагорода по дороге, лежащей от оного ко Пскову, из Старой Русы чрез Порховской уезд и по самой той же новгородской дороге; а продаются разными ценами, как-то: пряники и орехи – фунт по 6-ти, по 8-ми и по 10-ти, цыновки по 25-ти и по 30-ти, рогожи по 8-ми и по 10-ти копеек, берды – от 10-ти до 50-ти копеек, протчая же деревянная посуда продаетца разными ценами», - говорится в документе.

Сотрудники архива высоко оценили стиль ведомости. «На отчет меньше всего похоже. Больше напоминает "преданья старины глубокой"», - отметили они.