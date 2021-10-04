Названы победители «Фестиваля талантов» в Великих Луках

Победителей «Фестиваля талантов» определили в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте»
«Была напряженная борьба! Но все мы знаем, что каждый из вас талантлив, прекрасен и силен в своем направлении!» - отметили организаторы мероприятия.
По итогам фестиваля в направлении «Творчество. Робототехника» победил Матвей Копылов.
Также определены лучшие в номинации «Вокал»:
В номинации «Художественное слово» 47,5% голосов набрал Дамиан Мисун «Ты меня не любишь, не жалеешь».
В направлении «Хореография» отличились: