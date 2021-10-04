Культура

Названы победители «Фестиваля талантов» в Великих Луках

Победителей «Фестиваля талантов» определили в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«Была напряженная борьба! Но все мы знаем, что каждый из вас талантлив, прекрасен и силен в своем направлении!» - отметили организаторы мероприятия.

По итогам фестиваля в направлении «Творчество. Робототехника» победил Матвей Копылов.

Также определены лучшие в номинации «Вокал»:

в категории от 18 лет с преимуществом в 32% победили Елизавета Шульцева и Дмитрий Амосенков с песней «Розовые очки»,

в категории от 15 до 18 лет с разницей в 2% победу одержала Мария Байкова с песней «Травушка»,

в категории от 11 до 14 лет отметили Софью Петрову из Гдова с песней «Пальто». Она набрала 37,6%,

в категории от 6 до 10 лет 45,8% голосов зрители отдали за Александру Михайлову с песней «Детки-конфетки».

В номинации «Художественное слово» 47,5% голосов набрал Дамиан Мисун «Ты меня не любишь, не жалеешь».

В направлении «Хореография» отличились: