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Культура

Дополнительные деньги выделили на завершение ремонта корпуса детской школы искусств в Невеле

06.10.2021 19:40|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные средства выделили на завершение ремонта корпуса детской школы искусств в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото здесь и далее: районная газета «Невельский вестник»

Сегодня, 6 октября заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил этот корпус, в котором ведутся работы по капитальному ремонту.

Обновление учреждения стало возможным благодаря реализации на территории района меропрятий нацпроекта «Культура». На проведение работ выделили более 20 млн рублей.

Василий Осипов осмотрел здание снаружи и оценил работы, которые проводятся внутри помещений. Его сопровождали глава Невельского района Олег Майоров, директор учреждения Надежда Менделеева и руководство подрядной организации. В настоящее время на объекте выполнили работы по укладке плитки, продолжается утепление стен. Основные силы подрядчика направлены на выполнение наружных работ: провести оштукатуривание и покраску фасада здания планируется в ближайшее время, пока стоит хорошая погода.

Глава Невельского района отметил, что работы на объекте ведутся с отставанием графика. Причина - корректировка проектно-сметной документации проекта. Еще одну трудность, по словам Олега Майорова, составляет то, что в документации не учли некоторые виды работ. Ввиду этого для завершения ремонта учреждению требуются дополнительные денежные средства.

В связи с важностью завершения капитального ремонта, проводимого по нацпроекту, губернатором принял решение о выделении дополнительных 170 тысяч рублей, сообщил Василий Осипов. Он также подчеркнул, что это, в свою очередь, накладывает на исполнителей особую ответственность за соблюдением сроков сдачи объекта. За ходом ремонтных работ в школе искусств необходимо вести постоянный контроль, подчеркнул вице-губернатор.

После завершения ремонта в одном из корпусов детской школы искусств города Невеля откроют городской центр искусств. Здесь планируется проводить обучение детей, а также организовывать мероприятия разной направленности. На отремонтированных площадях расположатся концертный зал и выставочные пространства.

Теги: #невельский район #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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