Культура

В псковской библиотеке открылась выставка Лилии Момотовой

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) с соблюдением всех антиковидных ограничений открылась выставка графики и текстильного коллажа Лилии Момотовой «По дороге с осенью».

Заведующая сектором социокультурных программ Центральной городской библиотеки Татьяна Котова пожалела только о том, что на этот раз библиотекари не смогли пригласить на церемонию открытия этой выставки учеников Лилии Момотовой. По словам Татьяны Котовой, редко у какого еще псковского художника увидишь столько благодарных последователей, которые внимают своему наставнику с таким благоговением.

Татьяна Котова также подчеркнула, что автором дизайн-проекта недавно открывшейся после модернизации псковской библиотеки «Радуга» стала ученица Лилии Момотовой – студентка Татьяна Бесхлебная.

Библиотекари надеются, что многочисленные ученики художницы теперь будут приходить в читальный зал библиотеки на Конной по одному, чтобы увидеть её новые работы.

Монтируя эту выставку, сотрудники библиотеки убедились в том, что Лилию не зря называют художницей распахнутых окон: по словам специалистов, её работы – это как окна в Псков, который вдохновляет художницу в любое время года. Кроме того, Татьяна Котова вспомнила, что впервые услышала про эту художницу от известного псковского графика Александра Шершнёва («Лилька рисует божественно!»)

Первыми новую выставку оценили преподаватели Псковского областного колледжа искусств, который давно сотрудничает с Лилией Момотовой. Они рассказали библиотекарям, что Лилия занимается оформлением мероприятий колледжа и что созданные ею для студенческой сцены декорации – это тоже всегда шедевры.

Среди первых ценителей выставки оказалась также заведующая кафедрой дизайна ПсковГУ Вероника Кучеровская, которая напомнила библиотекарям, что Лилия Момотова – главный дизайнер Псковского университета.

А читательница Ольга Пятковская даже сочинила для новой выставки четверостишие: «Если все в ажиотаже от изящной линии, значит, мы на вернисаже Момотовой Лилии!»

Напомним, что Лилия Момотова – член Союза художников России и преподаватель Псковского государственного университета. На новой выставке представлено 20 её работ, в том числе с пленэра в Резекне. Некоторые из этих работ выполнены цветными маркерами, которые художница освоила совсем недавно.

Выставка будет работать в читальном зале библиотеки на Конной до 8 ноября.