Культура

В Пскове открылась выставка живописи с изображением местных пейзажей

Выставка «Движение во времени» открылась в галерее «Дом на набережной» в Пскове. Автор работ — псковский художник, член ПРОД «ПсковАРТ» Ольга Устинова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Все вокруг находится в движении. Мы не стоим на месте. Работаем, создаем и дарим свое творчество окружающим. Получилось так, что в моей жизни наступил период плодотворной работы не только в области живописи, а также работы над самим собой, изменение взгляда, понимания и отношения к происходящему вокруг. Творчество раскрывает новые возможности, дает силы на новые подвиги. Таким образом, состоялась выставка, где прозвучат пейзажи, в которые проникает движение цвета, пространства, неожиданно звучат краски, появляются новые цвета», - рассказала Ольга Устинова.

По ее словам, в работах в основном представлена природа Псковской области с изображением архитектуры, озер и рек, лесов, равнин, лугов. «Она (природа — ред.) дышит, и это дыхание хочется передать. На данной выставке представлены живописные работы. Они созданы в разные годы творчества», - добавила художник.

Галерея находится на Советской набережной, 9.