Культура

Виртуальный концертный зал откроют в Великих Луках

Всероссийский виртуальный зал откроют в Центре эстетического воспитания Великих Лук 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В прошлом году Центр эстетического воспитания стал победителем заявочного тура от Псковской области и прошел в финал национального проекта «Культура» федеральной программы «Цифровая среда». В концертный зал учреждения поставили звукотехническое оборудование на сумму 1 000 000 рублей. Также в рамках национального проекта при содействии администрации города провели модернизацию и ремонт концертного зала.

«Благодаря новому современному оборудованию, которым теперь оснащен концертный зал Центра эстетического воспитания, великолукская публика сможет ощутить всю полноту звучания и фактически присутствовать на филармонических концертах Московской, Санкт-Петербургской филармонии с участием российских и зарубежных звезд мировой классической сцены, не выезжая из родного города», - отметили в пресс-службе администрации и добавили, что проект министерства культуры РФ «Виртуальный концертный зал» призван объединить к 2024 году более 500 городов России в единое культурное пространство.

На церемонии открытия слушатели смогут увидеть фрагменты лучших трансляций концертных программ Московской государственной филармонии, ознакомиться с возможностями и жанровым разнообразием виртуального концертного зала, оставить заявки на будущие трансляции.

В условиях ограничительных мер вход на мероприятие будет проходить строго по пригласительным. Открытие состоится в 18.00. Подробности можно узнать по телефону 8 (81153) 3-52-20.