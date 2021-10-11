Культура

Невельская школа искусств дождалась ремонта в рамках нацпроекта

Ремонт Невельской детской школы искусств проводят в рамках национального проекта «Культура». Об этом руководство образовательного учреждения сообщило в социальной сети «ВКонтакте».

Выполнен ремонт кровли основного здания школы на площади Карла Маркса. Также здесь заменили окна и покрасили фасад здания. Кроме того, пришлось спилить деревья, которые были аварийными и своими корнями подняли весь асфальт у фундамента здания.

Сейчас продолжается капитальный ремонт санузлов. В будущем также планируется выравнивание площадки, укладка плитки и установка арт-объектов «Музыкальный дворик» с декоративными клумбами и кустарниками.