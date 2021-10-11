Культура

Специалисты МегаФона назвали любимые книги псковичей в 2021 году

Специалисты провели анализ массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала года и пришли к выводу о том, что самой популярной книгой у псковичей стала «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

На втором и третьем местах расположились «Подсознание может все» Джона Кеха и «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниела Киза. Четвертую и пятую строчку заняли «Оно. Том 2. Воссоединение» Стивена Кинга и «Как добиваться своего с помощью НЛП. 49 простых правил» Евы Бергер.

Эксперты отметили, что большинство пользователей сервиса в Псковской области предпочитают скачивать и читать электронные книги. На аудиоверсии приходится только треть загрузок. Это следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов и планшетов достаточно высокого уровня для комфортного чтения – в настройках есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, мерцание практически не ощущается.

Больше всего псковичи увлечены книгами по саморазвитию и личностному росту, триллерами и документалками, добавили в компании. При этом в общем объеме скачанных книг аудитория отдает предпочтение современной русской и зарубежной литературе, а также любовным романам.