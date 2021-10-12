Культура

Псковский школьник выступает на концерте в Сочи

Учащийся детской музыкальной школы №5 Арсений Зимин принимает участие в концерте «Музыка для кларнета и саксофона» в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении образования.

Арсений Зимин - неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, он представляет Псковскую область в Сочи уже во второй раз.

Музыкальная смена стартовала 1 октября, в День музыки. На нее приглашены 39 участников из 21 региона России.

Арсений Зимин в этом году стал лауреатом конкурса «Молодые дарования России», номинирован на губернаторскую стипендию и на конкурс «Юные дарования Псковщины». Обучается мальчик у преподавателя Игоря Никитина по классу «кларнет».