Культура

Международный фольклорный фестиваль пройдет в Пскове

Традиционный международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», организатором которого является Псковский областной центр народного творчества, пройдет в Пскове с 15 по 16 октября в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Участниками фестиваля в этом году станут порядка 15 фольклорных коллективов из Ленинградской, Новгородской, Липецкой и Псковской областей, Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга. Зарубежные партнеры фестиваля – участники из республики Беларусь, Латвии, Эстонии – в этом году примут участие дистанционно.

Первый фестивальный день, 15 октября, начнется с работы круглого стола с участием специалистов по традиционной народной культуре. Он пройдет в 11.00 в Центре народного творчества на улице Некрасова, 10. Тема встречи — «Праздничная обрядовая культура псковичей и жителей Приграничья». Из докладов, основанных на экспедиционной работе, прозвучит много фактов, связанных с обрядами в рамках престольных праздников, отметили организаторы мероприятия.

Вечером того же дня в 19.00 в Центре народного творчества состоится встреча «Покровские посиделки» с участием фольклорных коллективов-гостей фестиваля.

Во второй фестивальный день, 16 октября, в 16.00 в концертном зале состоится гала-концерт «От сердца к сердцу», где участники представят лучшие образцы традиционной культуры своей земли.

«Около 100 участников разных возрастов наполнят концертный зал звуками души многих народов, проживающих друг с другом в добрососедстве и мире. Впервые в концертной программе фестиваля состоится выступление заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой - исполнительницы фольклорных, русских песен и романсов, что, несомненно, станет особенным подарком для участников фестиваля – ценителей народной песни», - подчеркнули в центре.

Специально для фестиваля была разработана и изготовлена сувенирная продукция, которую в качестве подарков вручат всем участникам международного фольклорного фестиваля «Золотые родники». Также в рамках фестивальной программы гости смогут познакомиться с достопримечательностями Псковского края, примут участие в различных экскурсионных программах и встречах.

Основной задачей международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» является сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомство с народным творчеством ближнего зарубежья.

В целях снижения риска осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и распространения новой коронавирусной инфекции все запланированные очные мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных требований без зрительской аудитории. Участники фестиваля имеют QR коды о прохождении полной вакцинации, добавили организаторы.